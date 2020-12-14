Экс-премьер Украины: Кравчук и ранее не отличался здравомыслием

https://static.news.ru/photo/2763aa2c-3e14-11eb-95ab-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров прокомментировал слова первого президента страны Леонида Кравчука о России. По его словам, к таким заявлениям следует относиться с пониманием, делая скидку на возраст политика.

Ранее Кравчук заявил, что влияние Москвы на постсоветском пространстве ослабевает, поэтому через некоторое время Украина прекратит игры в политику и «применит к агрессору силу». При этом уточнил, о какой именно силе идёт речь.

С пониманием надо относиться к преклонному возрасту Леонида Макаровича. <...> Я не хотел бы больше говорить, всё-таки первый президент и так далее, но возраст берёт своё. Он и раньше не отличался особым здравомыслием, а сейчас тем более, — сказал Азаров в интервью радио «Говорит Москва».

Он добавил, что Кравчук находится в том возрасте, когда «уже есть отрыв от реальности, от земли, парение какое-то».

Кравчуку 86 лет. Пост президента Украины он занимал в 1991–1994 годах.

Как писал NEWS.ru, в начале декабря Азаров комментировал предложение Кравчука об отключении России от международной платёжной системы SWIFT. Он назвал слова экс-президента пустой болтовнёй. Азаров также подчеркнул, что Кравчук как глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу должен в первую очередь требовать от своих властей выполнения Минских соглашений, которые Украина не выполняет.