Экс-премьер-министр Украины назвал причину отставки советника Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, считавшийся советником Зеленского в первое время его президентского срока, был отстранён от должности спикера парламента по инициативе правящей партии «Слуга народа». Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров объяснил это попыткой Зеленского создать систему «беспрекословного повиновения» и заодно спойлер партнёра на грядущих выборах, передаёт «Политика Сегодня».

Разумков выступал в защиту русского языка и не поддержал инициативу Зеленского по закону о деолигархизации, а также решение президента о роспуске Конституционного суда. Эти разногласия также послужили причиной отставки спикера, считает Азаров. Помимо этого, добавил экс-премьер-министр, Зеленский может попытаться использовать Разумкова в качестве «спарринг-партнёра» на предстоящих выборах.

Вторая причина — кураторы его (Зеленского.— NEWS.ru) считают, что ему нужен какой-то спойлер (кандидат на выборах, который не имеет шансов победить, но забирает часть голосов другого кандидата, повышая шансы на победу оппонента с противоположной позицией. — NEWS.ru), партнёр его на выборах. Готовятся. 2,5 года всего осталось до выборов. Вот и заранее готовят фигуру его спарринг-партнёра, — пояснил Азаров.

Ранее политолог Валерий Корнилов в беседе с NEWS.ru заявил, что украинские телеканалы попытаются «информационно убить» Разумкова. Он также добавил, что спикер в отставке «сам не знает», сможет ли составить Зеленскому конкуренцию.