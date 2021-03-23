Экс-помощница Байдена назвала Путина львом в политике

https://static.news.ru/photo/42b06c5a-8bd2-11eb-846e-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший член Сената США и помощница президента США Джо Байдена Тара Рид похвалила российского лидера Владимира Путина за его спокойную реакцию на резкие выпады американского коллеги. Она назвала реакцию главы РФ спокойной и взвешенной, отметив, что «льву необязательно говорить, что он лев, это и так очевидно».

Такого же мнения, считает она, придерживаются и другие американцы, которые испытали облегчение от того, что Путин не пошёл на эскалацию конфликта.

Нам, гражданам Америки, война с Россией вовсе не нужна. Это абсурд и пропаганда, — приводит RT слова Рид в своём Telegram-канале.

17 марта во время интервью телекомпании ABC Байден утвердительно ответил на вопрос корреспондента, считает ли он убийцей своего российского коллегу. Глава Белого дома также пообещал, что российский лидер непременно «ответит» за вмешательство в американские выборы.

В ответ на это Путин заявил, что «кто обзывается — тот сам так называется». При этом он предложил президенту США «не пикироваться заочно», а пообщаться лично посредством видеосвязи, которая могла бы стать достоянием общественности в прямом эфире. В ответ на предложение главы РФ Белый дом заявил, что лидеры стран уже беседовали и что Соединённые Штаты поддерживают контакт с российским руководством.

Как писал NEWS.ru, российское Министерство иностранных дел выпустило заявление, в котором «с сожалением» констатируется отказ американской стороны от проведения прямого диалога Байдена с Путиным. Москва назвала это упущенной возможностью наладить отношения.