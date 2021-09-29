Экс-полковник заявил, что военными секретами с КНДР делятся другие страны

Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец рассказал «ПолитРоссии», что Северная Корея стремительно развивает ракетно-ядерную программу. А секретами военных технологий их, вероятнее всего, обеспечили другие развитые в этой сфере страны.

Есть немало развитых в военно-техническом отношении соседних стран (и это не Россия), которые делятся с Северной Кореей некоторыми секретами, дабы ещё больше насыпать соли на задницу Соединённым Штатам. Это мы, собственно, сейчас и наблюдаем, — сказал Баранец.

Второй путь, которым КНДР получила необходимую информацию, по словам обозревателя, — качественная работа разведслужбы.

Баранец добавил, что гиперзвуковые корейские ракеты — головная боль для США, так как у американцев нет систем, способных эти ракеты перехватить.

Ранее Северная Корея провела испытания недавно разработанной гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». По имеющимся данным, испытания прошли на одном из полигонов на севере страны. Мероприятие проводилось силами сотрудников Академии военных наук КНДР.