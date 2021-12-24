Экс-офицер СБУ раскрыл подробности возможной провокации с химоружием

Объектом провокации украинских военных с применением химического оружия в Донбассе может стать медицинское учреждение или учебное заведение, считает бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. По его словам, для того чтобы обвинить российскую сторону, Украина может сделать мишенью провокации мирное население, передаёт РИА Новости. Ранее о возможной провокации ВСУ заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Такие провокации готовятся для того, чтобы иметь повод обвинить в этом российскую сторону, ну и, конечно, республики Донбасса. Причём жертвами провокаций должно стать именно мирное население подконтрольной Украине части Донбасса. Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей, — сказал Прозоров.

Он добавил, что в этом случае западные и украинские журналисты обвинят в диверсии Россию и самопровозглашённые республики, а также «найдут кого-то, якобы причастного к провокации, обязательно с российским паспортом и военным билетом ДНР». По словам Прозорова, для провокации удобнее использовать наёмников, поскольку, если операция провалится, вину легче списать на частных лиц, сняв ответственность с государства.

Ранее о планах провокации с применением химических веществ в Донбассе сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, операцию планируют американские частные военные компании. Доставку химоружия на Украину подтвердили в ДНР.