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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что готов отказаться от сна ради обсуждения поправок в Конституцию. По его словам, депутаты не принимают совершенно новый главный закон, однако существенно меняют его.

Если надо для того, чтобы поправки в Конституцию были действительно грамотными, выверенными, отточенными, если для этого одну ночь нужно не поспать, я думаю, это не большая жертва для нашего депутатского...