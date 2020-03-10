Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил назначение Дениса Тихонова на пост директора департамента организации проектной деятельности российского правительства.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Тихонов был освобождён мэром Москвы Сергеем Собяниным от должности министра правительства столицы, главы департамента экономической политики и развития города из-за перехода на другую работу.
Как писал NEWS.ru, Мишустин своим распоряжением освободил от должности замминистра транспорта Александра Юрчика. Чиновник сам попросил Мишустина об отставке. Будучи замом главы Минтранса Евгения Дитриха, Юрчик курировал авиационную отрасль.
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