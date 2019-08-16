https://static.news.ru/photo/4aaadec4-c034-11e9-960c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Нечаев Фото: grazhdan-in. ru/Global Look Press

Президент Владимир Путин не одобрил ни одного предложения своего советника Сергея Глазьева, который вскоре покинет эту должность, заявил экс-министр экономики Андрей Нечаев.

По его словам, Глазьев «был довольно одиозной фигурой», выступавшей с «самыми странными» идеями, которые так и не были реализованы.

Из этого можно сделать вывод, что президент Путин ему совсем не доверял и к его мнению в экономических вопросах не прислушивался, — считает он.

Нечаев отметил, что российский лидер проявляет больше доверия к Алексею Кудрину и Герману Грефу.

Скорую отставку советника главы государства подтвердили в его приёмной, однако там не стали давать подробных комментариев, передаёт URA.RU .

Ранее News.ru писал, что вице-президент центра политических технологий Алексей Макаркин прокомментировал новость об уходе Глазьева с должности советника и переходе на работу в Евразийскую экономическую комиссию. По его словам, это однозначно понижение в должности, поскольку теперь Глазьев потеряет доступ к российскому президенту.