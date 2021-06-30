Экс-идеолог Кремля рассказал, когда Путин назовёт преемника

Бывший советник руководителя администрации президента Глеб Павловский рассказал, когда Владимир Путин назовёт своего преемника. Это произойдёт, как только президент найдёт способ передать ему власть, рассказал Павловский в эфире радио «Комсомольская правда».

Политолог считает , что глава государства выберет сразу несколько человек.

Мы не знаем, будет это один человек или коллективное руководство. Путин не может [назвать фамилию преемника сразу], и поэтому он так осторожно говорит. Он будет тянуть с этим до последнего. Либо до того момента, когда найдёт формулу передачи [власти], — высказал своё мнение Павловский.

Вопрос о преемнике возник в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, которая прошла 30 июня. Глава государства ответил, что выбирать нового преемника будут россияне. Но при этом Путин добавил, что со временем может назвать фамилию того, кто, по его мнению, достоин занять президентский пост.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что его предшественник Борис Ельцин не передавал ему свой пост. Он объяснил, что занял должность по закону, так как был председателем правительства.