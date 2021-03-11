Экс-идеолог Кремля назвал главный просчёт Навального

https://static.news.ru/photo/76286b0a-82f9-11eb-bd40-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший советник руководителя администрации президента Глеб Павловский назвал самую большую ошибку стратегии Навального. Это касается системы «Умное голосование», разработанной командой блогера.

Мы видели уже на прошлых выборах местных в списки попадают такие люди-закладки специально. Их внедряют, как наживку для «Умного голосования», а потом они расконспирируются, когда избраны, — пояснил Павловский в эфире «Эха Москвы».

Что касается нынешней ситуации с Навальным, оппозиционера сейчас полностью изолируют.

Тюрьма в тюрьме, которой, между прочим, не было даже у Михаила Ходорковского, — заметил Павловский.

С бывшим работником администрации президента согласен и бывший соратник Навального Сергей Белковский. Политолог уверен, что Навальный останется в тюрьме до конца своего срока.

Но ситуация может измениться, если вдруг Байден предложит за оппозиционера выгодную сделку российским властям.

Если президент Байден обратится к Владимиру Владимировичу Путину и предложит какую-то выгодную сделку по Навальному, отпускать Навального в обмен на что-то осязаемое для Путина. Путин на эту сделку пойдет и отпустит Навального, — сказал политолог в интервью адвокату Ивану Миронову на его YouTube-канале.

Что касается витающих в воздухе слухов о том, что Навальный якобы может стать президентом России, этого никогда не будет, уверен Белковский. Зато политик может повторить путь Михаила Ходорковского, которого приговорили на девять лет заключения, а за 246 дней до окончания срока отпустили по президентской амнистии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Навальный может быть этапирован в любую колонию, подходящую по режиму. Но об этом будут извещены только его родственники, считает адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов.