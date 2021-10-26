Экс-губернатор Тюменской области: Меркель ела медвежатину в России

Ангела Меркель, которая 25 октября сложила с себя полномочия канцлера Германии, 15 лет назад показала себя простым человеком. Об этом рассказал бывший губернатор Тюменской области Виктор Кресс. В 2006 году этот регион посетила Меркель вместе с Владимиром Путиным. В интервью РИА Новости Кресс рассказал о вкусовых предпочтениях политика.

Они прилетели вечером накануне саммита, ужинали в ресторане. Мы постарались представить наши экзотические блюда. Меркель очень понравились котлеты из медвежатины. Наших рестораторов это удивило, потому что если по-настоящему делать эту котлету, она чуть ли не с кровью, — вспомнил экс-губернатор.

В целом канцлер была очень доброжелательна и скромна. По словам Кресса, в Тюмени тогда ждали не её, а Герхарда Шрёдера (экс-канцлера ФРГ), и для него газовики построили небольшой дом приёмов. Но когда приехала Меркель, она отказалась от этого и предпочла жить в гостинице вместе с министрами.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер накануне вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании её полномочий на посту канцлера. Торжественное мероприятие прошло в резиденции главы государства — дворце Бельвю.