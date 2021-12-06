Экс-глава Совмина СССР назвал причину распада Советского Союза

Хаотичные и резкие реформы выделил экс-председатель Совета министров СССР, член Совета Федерации РФ Николай Рыжков в качестве истинных причин распада Советского Союза, передаёт РИА Новости. «Руководство оторвалось от масс», а работать по реформам «надо было спокойно, методично, как Китай сегодня развивается», полагает он.

Не американцы нас развалили, хотя они поспособствовали этому, поскольку всегда стремились устранить такого конкурента, как СССР. Но я не думаю, что мы развалились только из-за внешних факторов, — убеждён бывший советский премьер.

Рыжков отметил, что из-за нарастающих в стране проблем, проведение реформ было необходимо. Политик считает, что нужно было развивать экономику, осваивать новые технологии, менять отношения предприятий и трудящихся, а также обновлять партию. По его мнению, тогда бы развала СССР не произошло.

Работать надо было спокойно, методично, как Китай развивается. Они 40 лет потратили на то, чтобы модернизироваться и прийти к нынешнему уровню. А мы тогда стали то за одно хвататься, то за другое, то за третье. А если бы эти шаги были предприняты, мы бы сейчас продолжали жить в СССР — уверен экс-глава Совмина.

Он добавил, что к 1970-м годам плановая экономика Союза устарела и страна критически отстала от западных стран. Также он назвал развал СССР «антиисторическим актом».

Ранее сообщалось высказывание бывшего главы МИД Игоря Иванова о факторах распада СССР. Политик считает, что причиной стали внутренние проблемы власти и отсутствие плана перехода от плановой к рыночной экономике. Политика Горбачёва, популярная в обществе, в результате не принесла ожидаемых результатов и оказалась провальной. Она также повлияла на отношения со странами Варшавского договора. Как заявил Иванов, незадолго до распада СССР, в середине 80-х годов, проблема появилась в обществе и управленческой системе страны. Она связана со столкновением двух идеологий — консервативной и обновленческой.