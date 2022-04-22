Экс-глава МВД России рассказал об «очевидном преступлении» Ельцина

Стрельба из танков по Белому дому в 1993 году — это очевидное преступление Бориса Ельцина, тогда президента России, заявил бывший глава МВД России Андрей Дунаев изданию Lenta.ru. Он объяснил произошедшее жаждой власти Ельцина, который терял авторитет. Сам Дунаев на тот момент уже покинул пост министра.

Что произошло в октябре 1993 года? Это была жажда личной власти. К тому моменту Ельцин уже потерял авторитет, власть надо было удерживать. Я пошёл защищать Конституцию, не испугался, что посадят или убьют. Расстрел Белого дома из танков — очевидное преступление. Парламент, высший орган власти, имел право взять к рассмотрению любые государственные вопросы, в том числе импичмент президента. Он в ответ начал стрелять, дал звание Героя России Ерину (глава МВД. — NEWS.ru) и так далее, — сказал он.

После стрельбы по Белому дому Дунаева арестовали, а освободили по амнистии в феврале 1994 года.

Вооружённый конфликт случился после того, как Ельцин распустил Съезд народных депутатов и Верховный Совет 21 октября 1993 года. По заключению комиссии Госдумы, серьёзную роль в обострении обстановки сыграло жёсткое подавление гражданских акций в Москве в поддержку Верховного Совета.

Во время конфликта погибли не менее 158 человек, пострадали 423.

Ранее NEWS.ru собрал главные события из жизни Бориса Ельцина, который в течение восьми лет руководил огромным государством, пытаясь вывести его из кризиса. Он обладал сильными лидерскими качествами, но на своём посту совершил много тактических ошибок.