Экс-глава МИД Украины счёл опасной для Киева перепалку Байдена и Путина

https://static.news.ru/photo/35e2a852-8bb5-11eb-9545-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нынешнее обострение отношений России и США угрожают интересам Киева. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Опасность, по его мнению, заключается в том, что резкие заявления президента Соединённых Штатов Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина могут повлечь за собой переход общения глав государств на непубличный уровень.

Своими словами Байден сильно сузил пространство для официальных переговоров и расширил пространство для неофициальных каналов коммуникации. Поэтому обсуждения будут в неофициальном формате. И в этих обсуждениях для нас места с большой вероятностью не найдётся, — заявил Климкин в эфире телеканала «Украина 24».

17 марта во время интервью телекомпании ABC Байден утвердительно ответил на вопрос корреспондента, считает ли он убийцей своего российского коллегу. Глава Белого дома также пообещал, что российский лидер непременно «ответит» за вмешательство в американские выборы.

В ответ на это Путин заявил, что «кто обзывается — тот сам так называется». При этом он предложил президенту США «не пикироваться заочно», а пообщаться лично посредством видеосвязи, которая могла бы стать достоянием общественности в прямом эфире. В ответ на предложение главы РФ Белый дом заявил, что лидеры стран уже беседовали и что Соединённые Штаты поддерживают контакт с российским руководством.

Как писал NEWS.ru, российское Министерство иностранных дел выпустило заявление, в котором «с сожалением» констатируется отказ американской стороны от проведения прямого диалога Байдена с Путиным. Москва назвала это упущенной возможностью наладить отношения.