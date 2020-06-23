Экс-глава Иркутской области попросил у Путина допуск к участию в выборах

https://static.news.ru/photo/345b1b0c-b511-11ea-a4e9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Сергей Левченко Фото: kremlin.ru

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко, покинувший пост по собственной инициативе, обратился в письме к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона.

Как рассказал пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев, в письме экс-губернатор отметил, что в столь сложные для страны времена выборы должны проходить беспрепятственно как для избирателей, так и для кандидатов, сообщает радио Sputnik.

Член КПРФ Левченко руководил областью с 2015 года по 12 декабря 2019 года, когда подал в отставку. Ранее он заявил, что планирует участвовать в выборах, однако близкие к Кремлю источники сообщили, что политика к выборам не допустят, пишут «Ведомости».

Голосование в Иркутской области назначено на 13 сентября 2020 года в связи с отставкой Левченко. По закону он не может участвовать в выборах, необходимость досрочного проведения которых возникла из-за его отставки.

На пост главы области выдвинули свои кандидатуры семь человек, включая самовыдвиженцев: врио губернатора Игорь Кобзев, мэр Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев, завотделением спортивного резерва Государственного училища олимпийского резерва Иркутска Юлия Бережнова, председатель совета регионального отделения партии «Родина» Максим Евдокимов, депутат думы Иркутска Григорий Вакуленко («Гражданская платформа»), координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников, депутат областного заксобрания Лариса Егорова («Справедливая Россия»).

Как сообщал NEWS.ru ранее, депутаты Заксобрания Иркутской области рассмотрели проект постановления о досрочном назначении выборов главы региона, выборы пройдут 13 сентября 2020 года, в единый день голосования. Выборы будут проведены досрочно ввиду сложения своих полномочий предыдущим губернатором Сергеем Левченко. Глава комитета по госстроительству Виктор Побойкин пояснил, что кандидат обязан предоставить в свою поддержку 252 подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований.