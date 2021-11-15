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Поставка США Украине 80 тонн боеприпасов является не поддержкой «стабильной, демократической и свободной» страны, а наоборот — оказанием помощи государству, «становящемуся авторитарным и нацистским», рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Член Совфеда подчеркнул, что Белому дому выгодно «продолжение войны в Донбассе и сохранение очага нестабильности». Таким образом политик оценил сообщение посольства США в Киеве о прибывшем военном грузе.

Всё с точностью наоборот. Поддержка, но не демократической, а становящейся авторитарной и нацистской Украины — так это было бы правильно назвать. Для стабильности, мира и спокойствия на территории Украины надо...