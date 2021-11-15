Экс-глава Европарламента объяснил обвинения Путина в повышении цен на газ
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
11:58, 15 ноября 2021
Президент России Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Экс-глава Европарламента Мартин Шульц рассказал, что обвинения президента РФ Владимира Путина в повышении цен на газ и другие нападки на него связаны с устройством власти в России. По его словам, зачастую те, или иные процессы связывают с решениями российского руководства, сообщает «Коммерсант».
Россия — это страна, которая управляется из центра. Руководство страны имеет решающий голос и большое влияние. И поэтому, наверное, не стоит удивляться, что кто-то спекулирует на тему связи тех или иных процессов с решениями властей, — объяснил он.
Являющийся ныне председателем правления фонда имени Фридриха Эберта, бывший глава Европарламента и Социал-демократической партии Германии Шульц также выразил удивление, что некоторые европейские политики и СМИ обвиняют лично Путина в газовом кризисе. Он отметил, что данная проблема комплексная, и не Москва её вызвала.
Если плохую погоду будут списывать на Путина, то это хорошо. Раньше социал-демократов обвиняли, — пошутил политик.
Ранее Россию неоднократно обвиняли в использовании газовых поставок в качестве рычагов политического давления.
Накануне европейские страны призвали объединиться в противостоянии строительству «Северного потока —2» несмотря на то, что проект был завершён ещё в сентябре. С таким предложением выступила глава британского МИД Элизабет Трасс. По её мнению, газопровод грозит «подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на её газ».