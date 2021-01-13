Экс-генпрокурор предсказал, что Навального задержат в РФ у трапа самолёта

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Возвращение оппозиционера и блогера Алексея Навального в Россию не приведёт его ни к чему хорошему. Бывший генпрокурор РФ Валентин Степанков уверен, что оппозиционер будет задержан сразу по прилёту на родину.

Против Навального в России заведено два уголовных дело, одно из них было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, ФСИН обратилась с просьбой к суду заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный в связи с тем, что он не явился в отделение 29 декабря до того момента, как истёк условный срок.

Раз против Навального возбуждено новое уголовное дело, значит у трапа самолёта его могут задержать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Изначально будет не арест, а просто принудительное доставление в суд. Кроме Следственного комитета, ещё и ФСИН имеет право от трапа самолёта привезти Навального в суд для рассмотрения своего ходатайства о замене условного наказания на реальный, — считает Степанков, чьи слова приводит НСН.

Экс-генпрокурор, впрочем, полагает, что это худший из возможных сценариев. Поскольку Навальный возвращается в Россию добровольно, было бы чем-то экстраординарным везти его из аэропорта в суд. Степанков допускает, что ему просто вручат повестку с датой явки в судебную инстанцию.

Как ранее писал NEWS.ru, оппозиционер Алексей Навальный заявил, что вернётся в Россию 17 января 2021 года. Об этом он рассказал в социальной сети. По его словам, он никуда не уезжал, так как оказался в Германии «в реанимационной коробке».