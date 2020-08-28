Экс-чиновник рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

https://static.news.ru/photo/f2888f84-ea94-11ea-88de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп накричал на своего теперь уже бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, узнав, что тот не сообщил ему о звонке российского лидера Владимира Путина. Об этом рассказал экс-глава администрации тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти.

По его словам, инцидент произошёл прилюдно в 2017 году во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме. Тогда кто-то упомянул, что Путин недавно звонил главе США, после чего Трамп начал кричать на Флинна, передаёт РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

Действительно кричал. Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой — и он как следует кричал на него через стол, — поделился воспоминаниями Тимоти.

После этого, добавил чиновник, Трамп крикнул Флинну: «Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной».

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн был советником президента по национальной безопасности с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он ушёл в отставку после обвинений в том, что не полностью раскрыл содержание своих разговоров с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком. Тогда СМИ со ссылкой на спецслужбы утверждали, что чиновник обсуждал с дипломатом возможное снятие с России американских санкций. Однако сам советник это отрицал. В Кремле заявляли, что разговор действительно имел место, однако его содержание было передано неверно.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин оценил отношения России и США «на троечку», но отметил, что они с Трампом обращаются друг к другу по имени.