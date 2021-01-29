Экс-агент КГБ рассказал о вербовке Трампа в студенческие годы

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Бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец заявил, что экс-президента США Дональда Трампа завербовали российские спецслужбы 40 лет назад.

Бывают случаи, когда людей вербуют в студенческие годы, а потом они занимают важные должности; что-то вроде этого произошло и с Трампом, — рассказал он в интервью The Guardian.

По его словам, КГБ начал вербовать политика в 1977 году, когда тот женился на чехословацкой модели Иване Зельничковой.

Они собрали много информации о его личности, поэтому знали, кем он был лично. Было ощущение, что он чрезвычайно уязвим интеллектуально и психологически и склонен к лести, — рассказал экс-разведчик.

В 1980 году Трамп открыл отель в Нью-Йорке, для которого купил 200 телевизоров у сотрудничавшего с КГБ советского эмигранта Семёна Кислина. В 1987 году предприниматель впервые приехал в Москву и Санкт-Петербург. Тогда сотрудники спецслужб внушили ему идею заниматься политикой.

Они играли в эту игру так, как будто были чрезвычайно впечатлены его личностью, и считали, что это тот парень, который однажды должен стать президентом Соединённых Штатов: такие люди, как он, могут изменить мир, — отметил Швец.

После возвращения в США Трамп стал всерьёз размышлять о политической карьере. Вскоре он разместил в американских СМИ рекламу, в которой ставил под сомнение американскую роль в НАТО. По мнению бывшего разведчика, в КГБ очень обрадовались этой публикации.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший президент США Дональд Трамп в последние дни своего срока стал фигурой, в симпатиях к которой опасались признаваться даже многие его сторонники по Республиканской партии. Однако теперь выясняется, что они всё равно нуждаются в нём — по крайней мере, так заявил член Национального комитета партии в штате Арканзас Джонатан Барнетт.