Экономист выступил за силовое сдерживание НАТО

В отношениях России и НАТО следует сделать упор на силовое сдерживание Альянса, а не на дипломатические методы. Таким мнением поделился с изданием «ПолитЭксперт» старший научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев. Он сравнил ситуацию с периодом перед Кубинским кризисом.

Смысл этого силового сдерживания состоит в том, что после 1 ноября, когда у нас фактически не будет каналов связи, мы вернёмся к ситуации, какая была до начала 60-х годов во взаимодействии СССР и США, вплоть до Кубинского кризиса 1962 года, когда у нас не было прямых контактов, — сказал Васильев.

Он добавил, что напряжение может достичь грани, за которой уже близок военный конфликт.

Россия приостановит работу представительства при НАТО с 1 ноября. Такое решение было принято после того, как Североатлантический альянс собрался отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ.

О том, что официальный диалог с НАТО не нужен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, правильность этой позиции подтверждает новый оборонный план Альянса: Россию признали «наибольшей угрозой XXI века».