Экономист объяснил, почему США не введут новые санкции против СП-2
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:24, 20 октября 2021
Фото: nord-stream2.com
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Соединённые Штаты не введут новые санкции против «Газпрома» и «Северного потока — 2», потому что это обречёт Европу на холодную зиму и послужит причиной ухудшения отношений между США и Евросоюзом. Об этом сообщил экономист Евгений Иванов в беседе с «Экономикой Сегодня».
В любом случае, как мне кажется, США не планируют новых антироссийских санкций в ближайшее время, по крайней мере, против СП-2 и «Газпрома». Объясню почему: единственная возможность для Европы сейчас победить газовый кризис — это «Северный поток — 2». Новые ограничения против газопровода остановят его работу и окончательно оставят ЕС без тепла в разгар зимы. Это ухудшит отношения между американской и европейской сторонами, чего Вашингтон сейчас допустить не может, — пояснил Иванов.
Он также призвал не воспринимать всерьёз каждое заявление Вашингтона о санкциях против Москвы, так как «США зациклены на России и на антироссийских санкциях». По мнению экономиста, в скором времени подобных заявлений станет ещё больше, а значит Кремлю стоит быть готовым к обвинениям в «холодных батареях» и даже «плохой погоде».
Ранее первый замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Вашингтон намерен привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение санкций. Однако он не уточнил, о каких конкретно санкциях идёт речь.