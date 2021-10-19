Экономист объяснил, почему США не введут новые санкции против СП-2

Фото: nord-stream2.com

Бывший депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, назначенная на должность посла России в Кабо-Верде, опубликовала в социальных сетях своё фото в дипломатическом мундире. Президент Владимир Путин назначил Поклонскую на дипломатический пост 13 октября. В Кабо-Верде она сменила посла РФ Владимира Соколенко.

Подписчики Поклонской в соцсетях оценили фото и пожелали новому послу РФ в Кабо-Верде успехов в работе. В конце мая Наталья Поклонская, выполнявшая на тот момент функции депутата Госдумы, объявила о...