Экономист объяснил, как увеличение лимита госдолга США повлияет на рынок

Сенат американского парламента проголосовал за увеличение лимита госдолга на $480 млрд. По словам экономиста Никиты Масленникова, это может привести к образованию кризиса на мировом финансовом рынке, передаёт «ПолитЭксперт».

Если они в США повысят лимит госдолга, значит, будет невозможно выпускать дополнительно новые US Treasuries (государственные ценные бумаги США. — NEWS.ru), возникнет дефолт по другим акциям. Пока до 3 декабря есть время на решение временной системы финансирования прайсов США. Затем начинаются достаточно серьёзные вещи. Просто в силу законодательных ограничений придётся по ряду выпусков объявлять дефолт, а это уже действительно провоцирование кризиса, который может начаться из Соединённых Штатов, — аргументировал Масленников.

Он пояснил, что подобная ситуация несёт опасность в первую очередь для зарубежных стран, а не для США. Вашингтон может поддерживать местный рынок на высоком уровне за счёт осуществления программы буков по активам от федерального центра, в то время как «у других стран, которые имеют долларовые долги, возникнут проблемы вплоть до дефолта, потому что стоимость обслуживания долга резко увеличится», пояснил экономист.

Ранее стало известно, что сенат США окончательно одобрил повышение лимита госдолга США на $480 млрд: против инициативы проголосовали 48 сенаторов, в то время как за — 50.