ЕК и Венгрия согласовали детали газового контракта с РФ

Еврокомиссия и власти Венгрии согласовали вопросы по газовому соглашению с РФ. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Я, естественно, деталей, в том числе коммерческих деталей этого контракта, не могу знать, но я уверен, что идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьёзного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие требования Еврокомиссии, — приводит его слова ТАСС.

Ранее Еврокомиссия поручила Будапешту оценить соответствие контракта безопасности энергоснабжения региона и Евросоюза и предоставить выводы в ЕК. Это правило касается всех новых или изменённых долгосрочных газовых контрактов, годовые объёмы которых превышают 28% годового потребления страны. Представитель организации отметил, что в случае возникновения в Еврокомиссии подозрений договор будет дополнительно изучен.

«Газпром» и венгерский MVM подписали контракт на 15 лет 27 сентября. Он предполагает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год. Транзит будет осуществляться в обход Украины через Австрию и Сербию.

Киев выразил разочарование этим событием. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о подготовке ответных шагов на действия Венгрии. Одним из них будет отмена заседания украинско-венгерской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.