«Едут предавать»: депутат заявил о готовых сбежать из России чиновниках

Около 40 высших чиновников и политиков готовы сбежать из России, заявил депутат Николай Коломейцев от фракции КПРФ на пленарном заседании Госдумы. Он назвал среди таковых бывшего вице-премьера Александра Хлопонина, председателя Счётной палаты Алексея Кудрина и экс-спецпредставителя президента Анатолия Чубайса, сообщает EADaily.

Кроме богемы, представители пятой колонны из высших эшелонов власти потянулись в недружественные страны. Они же едут не просто так, а едут предавать. Говорят, Хлопонин, говорят, Кудрин, говорят, Чубайс, и могу перечислить вам по списку фамилий примерно 40, — сказал Коломейцев.

Он предложил поручить Совету безопасности выяснить, как политики с доступом к гостайнам могут без препятствий покидать Россию. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил, что для таких заявлений нужны факты, а не только обвинения, тогда можно будет подключать правоохранительные органы.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Алексей Кудрин покинул Россию. Очевидцы сообщали, что главу Счётной палаты заметили в отеле в Герцлии — это курорт под Тель-Авивом. Сам он рассказал, что действительно находится в Тель-Авиве, однако это запланированная поездка. Кудрин отметил, что вернётся в Россию, так как 12 апреля представляет доклад в Совете Федерации.