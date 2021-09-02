«Единую Россию» проверят на агитацию в школах

Избирком Воронежской области проверит информацию о том, что «Единая Россия» агитировала за своих кандидатов в школах. Об этом сообщил «Коммерсант».

В соцсетях 1 сентября появились фотографии «наборов», которые в некоторых школах получили ученики младших классов. Кроме канцелярии, там были брошюры и календари от избирающихся в Госдуму и облдуму Аркадия Пономарёва и Александра Трубецкого. Оба идут от «Единой России».

Нужно изучить все обстоятельства агитации в общеобразовательном учреждении. Нужно оценить, как всё происходило, была ли это агитация законная или незаконная, были ли какие-то нарушения. Дальше соответствующим образом будем реагировать, — заявил председатель избирательной комиссии области Илья Иванов.

Он отметил, что рано делать выводы, пока в ситуации не разобрались. И заверил в одинаковом отношении комиссии ко всем кандидатам в случае нарушения закона.

Источник из «Единой России» пообещал серьёзные разбирательства, если информация окажется правдой. Против подобных способов агитации и сам кандидат Аркадий Пономарёв.

Привлечение к агитации несовершеннолетних запрещено КоАП РФ.

Поэтому, если школьник ходит с портфелем с политической символикой, есть основания привлечь того, кто вручил ему эту агитационную продукцию, — сказал эксперт по избирательному праву Илья Сиволдаев.

Более того, по его словам, это можно расценивать как подкуп избирателей, что ведёт к снятию кандидата с выборов.

Ранее снять «Единую Россию» с выборов из-за нарушений правил агитации потребовали члены КПРФ.