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На заседании в Госдуме фракция «Единая Россия» единогласно проголосовала за кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства.

Ожидается, что позднее Мишустин встретится с остальными тремя думскими фракциями. Как сообщает ТАСС, в 14:00 мск вся палата рассмотрит вопрос о даче согласия главе государства на назначение его премьером.

Ранее на встрече с членами фракции «Единая Россия» Михаил Мишустин сообщил о грядущих изменениях в российском правительстве, а также назвал приоритетами своей будущей работы реализацию национальных проектов и цифровую экономику.

Как писал NEWS.ru, кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на пост председателя правительства внёс на рассмотрение в Госдуму президент Владимир Путин.