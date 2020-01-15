На заседании в Госдуме фракция «Единая Россия» единогласно проголосовала за кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
Ожидается, что позднее Мишустин встретится с остальными тремя думскими фракциями. Как
Ранее на встрече с членами фракции «Единая Россия» Михаил Мишустин сообщил о грядущих изменениях в российском правительстве, а также назвал приоритетами своей будущей работы реализацию национальных проектов и цифровую экономику.
Как писал NEWS.ru, кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на пост председателя правительства внёс на рассмотрение в Госдуму президент Владимир Путин.
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