Экстренное заседание фракции «Единой России» состоится в Государственной думе. Оно намечено на 16 января.
Депутатов вызвал руководитель фракции Сергей Неверов.
Тема заседания — кандидатура на должность председателя правительства, предложенная нашим моральным лидером, президентом Владимиром Владимировичем Путиным, —
цитируетполитика «Интерфакс».
Ранее NEWS.ru писал, что кабинет министров в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.
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