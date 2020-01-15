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Лидеры парламентских фракций «Справедливая Россия» и КПРФ поспорили из-за главы Счётной палаты Алексея Кудрина, которого называют одним из наиболее вероятных кандидатов на пост нового главы правительства. Справоросс Сергей Миронов назвал политика «более чем уместным» в этой роли. Коммунист Геннадий Зюганов, наоборот, уверен, что «будет самый плохой вариант».

По мнению Миронова, после ухода с высоких постов и до назначения в Счётную палату Кудрин «многое посмотрел, многое для себя понял». Он понял, что без подъёма платёжеспособности населения в РФ...