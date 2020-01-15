Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экстренное заседание фракции «Единой России» состоится в Государственной думе. Оно намечено на 16 января.

Депутатов вызвал руководитель фракции Сергей Неверов.

Тема заседания — кандидатура на должность председателя правительства, предложенная нашим моральным лидером, президентом Владимиром Владимировичем Путиным, — цитирует политика «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что кабинет министров в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

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