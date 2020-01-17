https://static.news.ru/photo/45b7589a-392c-11ea-b547-fa163e074e61_660.jpg Сергей Гаврилов Фото: duma.gov.ru

Депутатская группа от партии «Единая Россия» отозвала законопроект, в котором предлагается ликвидировать партии за получение финансирования из-за рубежа. Он был вечером предыдущего дня.

Как пояснил глава комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, документ решили видоизменить.

Считаем правильным <...> исключить любое прямое и косвенное иностранное финансирование политических партий. В то же время представленный законопроект, очевидно, нуждается в серьёзном юридическом анализе и доработке, — цитирует депутата ТАСС.

Согласно действующему законодательству, финансировать партии в России не могут российские юрлица с иностранным участием более 30%, международные общественные организации, иностранные физлица и лица без гражданства. За нарушение закона предусмотрен штраф.

Авторы законопроекта предложили получающие такие деньги партии ликвидировать. Необходимость этого объяснили необходимостью принятия дополнительных мер в связи с активной антироссийской пропагандой, которую ведут представители оппозиционных партий за рубежом, писал NEWS.ru.