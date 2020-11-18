Единоросса Морозова назначили зампредом Межпарламентской группы РФ

Депутаты Государственной думы на заседании 18 ноября приняли решение назначить представителя фракции «Единой России» Олега Морозова заместителем сопредседателя Межпарламентской группы РФ (МПГ) от нижней палаты.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Морозова отличают ответственность, эффективность и «хорошее знание внешней политики»,
Глава думского комитета подчеркнул, что группы по связям с иностранными законодательными органами — это важная составляющая парламентской дипломатии.
Несмотря на пандемию COVID-19 и другие факторы, которые осложняют межпарламентское сотрудничество, группы дружбы работают активно и не теряют контактов с иностранными партнёрами. Заместитель сопредседателя МПГ — ключевая фигура в этом процессе, — сказал Слуцкий.
Морозов на новом посту сменит Евгения Примакова, в июле сложившего полномочия в связи с переходом на должность главы Россотрудничества.
МПГ представляет собой внутренний орган Федерального собрания РФ, отвечающий за связи с иностранными парламентами и Межпарламентским союзом.
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