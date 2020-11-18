Единоросса Морозова назначили зампредом Межпарламентской группы РФ

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Писатель Захар Прилепин, известный также как участник боевых действий в Донбассе на стороне противников официальных украинских властей, считает, что Россия со временем вернёт Украину в круг тесных политических и экономических партнёров. Произойдёт это, по его мнению, в течение ближайших десяти лет.

Геополитические отношения он сравнил с любовным треугольником, где Россия воспринимается как бывшая жена, с которой не хочется иметь дело, а страны Запада — как красивая и длинноногая любовница, к которой...