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Единоросса Морозова назначили зампредом Межпарламентской группы РФ

17:58, 18 ноября 2020
Олег Морозов Олег Морозов Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Депутаты Государственной думы на заседании 18 ноября приняли решение назначить представителя фракции «Единой России» Олега Морозова заместителем сопредседателя Межпарламентской группы РФ (МПГ) от нижней палаты.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Морозова отличают ответственность, эффективность и «хорошее знание внешней политики», передаёт ТАСС. По словам Слуцкого, кандидатуру единоросса поддержали все фракции.

Глава думского комитета подчеркнул, что группы по связям с иностранными законодательными органами — это важная составляющая парламентской дипломатии.

Несмотря на пандемию COVID-19 и другие факторы, которые осложняют межпарламентское сотрудничество, группы дружбы работают активно и не теряют контактов с иностранными партнёрами. Заместитель сопредседателя МПГ — ключевая фигура в этом процессе, — сказал Слуцкий.

Морозов на новом посту сменит Евгения Примакова, в июле сложившего полномочия в связи с переходом на должность главы Россотрудничества.

МПГ представляет собой внутренний орган Федерального собрания РФ, отвечающий за связи с иностранными парламентами и Межпарламентским союзом.

Ранее NEWS.ru сообщал о назначении Вадима Живулина на должность полномочного представителя правительства в Совете Федерации.

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