«Единая Россия» закручивает интригу вокруг выборов

В политике есть такое понятие, как многоголосие. Это ситуация, когда разные политики, принадлежащие к одной политической семье, служат источником прямо противоположной информации, погружая в ступор как соперников, так и аналитиков, стремящихся понять суть событий. Создается впечатление, что нечто подобное ныне разыгрывает и правящая партия на фоне всех прогнозов и разговоров о потенциальном составе будущей Госдумы.

Показателен пример утечек об одном и том же совещании с участием боссов кремлёвской администрации, руководства единороссов и узкой группы представителей партийной фракции, которым уже, дескать, гарантировано сохранение мандатов и в 2021 году. Так, по информации «Медузы», подкреплённой якобы контактами с несколькими очевидцами тех узко партийных посиделок, ставка будет делаться на сохранение абсолютного единороссовского доминирования в парламенте. Никаких поблажек оппозиции, пусть и лояльно системной. Перед партийным аппаратом ставится задача победы в 200 одномандатных округах и получения по партийным спискам не менее 60% голосов.

Мотивируется такая жёсткая линия неблагоприятной международной конъюнктурой, которая для страны может ещё больше усложниться после прихода в Белый дом команды русофобов Джо Байдена. А потому на таком грозовом фоне необходимо-де продемонстрировать сплочение народов России вокруг национального лидера и партии власти. Естественно, при таком раскладе и речи быть не может о появлении в Госдуме новых сил, лиц и партий. Не то, дескать, время для игры в широкую представительскую демократию и в показательный выпуск пара. Только концентрация и закручивание гаек.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не успели потребители инсайда прийти в себя после такого холодного душа, как другие источники, популярные Telegram-каналы, повествуя о том же совещании, дают понять, что такая пугающая повестка — чистая провокация, поскольку была просто озвучена одним из руководителей партийной парламентской фракции в качестве как бы частного мнения. И, во всяком случае, отражает внутрипартийную конкуренцию. На деле же ставка делается на разумный компромиссный вариант, при котором перед партией поставят задачу получить в итоге 260 мандатов в нижней палате.

Ведь, с одной стороны, конституционное большинство уже необязательно после плебисцита по поправкам в Основной закон. Всё, что требовалось для стабилизации действующего политического режима, принято, и в ударном темпе имплементируется в национальное законодательство. А при наличии 260 мест в Госдуме у «Единой России» остался бы «контрольный пакет» законодательной власти, гарантирующий утверждение нужного состава правительства и проведение текущих законов. Но рядом работали бы новые фракции. В результате был бы выпущен и пар недовольства проблемами, и был бы дан ответ на запрос общества на новые лица и новые политические течения.

Очередное же конституционное большинство не встретило бы понимание у значительной части активного общества и могло бы послужить предлогом для выплеска уличного протеста, как в 2011–2012 годах. Ведь трудно поверить, что партия, рейтинг которой, по авторитетным соцопросам, с трудом переваливает за отметку в 30 процентов, вдруг собирает за три дня голосования сразу 60 процентов голосов. Начались бы обвинения в грубых фальсификациях и откровенном применении административного ресурса. Это могло бы спровоцировать уличные выступления. Причём не только в двух столицах, но учитывая опыт того же Хабаровска, и в провинции. И тут уже никакого ОМОНа не напасёшься.

Словом, запуск со ссылками на информированные источники сразу двух версий одного события весьма показателен. С одной стороны, естественное столкновение мнений стратегов в отдельно взятой партии. Борьба за то, кто из боссов получит преимущество при формировании партийных списков. С другой, внесение сумятицы в умы оппозиционных лидеров, которые пока не могут понять, им-то какой тактики придерживаться. Хотим мы или нет, но предвыборная кампания исподволь начинается.