https://static.news.ru/photo/21df3774-df7e-11e9-a5ff-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде ЕР Фото: kremlin. ru/Global Look Press

В России необходимо формировать новые политические силы. Для этого важно выработать решения, которые будут способствовать этому, считает председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов.

По его словам, на протяжении многих лет политическое движение создавало возможности для политической конкуренции. При этом, по оценке Грызлова, на последних прошедших выборах «Единая Россия» сохранила свои позиции и доверие избирателей.

Мы, безусловно, ещё будем анализировать итоги выборов, рассматривать предложения по корректировке норм избирательного законодательства, которые звучали в ходе кампании, но <...> необходимы и дополнительные меры по укреплению политической устойчивости, — цитирует политика РИА Новости .

Он напомнил, что на период работы Государственной думы следующего созыва придётся завершение реализации национальных проектов. Будущие политические деятели, в том числе депутаты, «могут заявить о себе, проявить себя именно на общественных площадках в рамках диалога власти и гражданских профессиональных сообществ», подчеркнул Грызлов.

Он также отметил, что партии «важно поддерживать движение снизу, поддерживать активных граждан в их стремлении к самореализации, к результативному участию в развитии страны».

Ранее, как писал News.ru, глава «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что самостоятельное выдвижение кандидатов — членов партии и их дальнейшая поддержка объединением негативно влияет на итоги голосования.