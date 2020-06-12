«Единая Россия» выдвинула Ситникова на выборы главы Костромской области

https://static.news.ru/photo/8be357f0-acaa-11ea-b9a1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Ситников Фото: head.adm44.ru

Пресс-служба «Единой России» сообщила о выдвижении Сергея Ситникова на выборы губернатора Костромской области от партии. Глава региона подчеркнул, что для него приоритетной задачей остаётся поддержка материнства и семей с детьми.

В ходе конференции Костромского регионального отделения «Единой России» её делегаты утвердили выдвижение от партии губернатора области Сергея Ситникова на предстоящих выборах главы региона, которые пройдут в единый день голосования 13 сентября, — цитирует сообщение РИА Новости.

Губернатор подчеркнул, что в регионе столкнулись с проблемой поздних браков и позднего рождения детей. Он заявил о необходимости принимать областные меры, которые позволят поддержать молодые семьи.

Также к другим приоритетным направлениям своей деятельности он добавил создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми, обеспечение учреждений здравоохранения медицинскими кадрами и строительство новых школ.

NEWS.ru писал ранее, что Путин поддержал Александра Дрозденко в намерении участвовать в выборах губернатора.