«Единая Россия» внесла в Госдуму проект обращения о признании ДНР и ЛНР

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР. Документ предлагает провести консультации по ранее внесённому партией КПРФ обращению о признании территорий в Министерстве иностранных дел.

Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их [республик] народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединённых Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что проекты постановлений от КПРФ и «Единой России» будут вынесены на рассмотрение на пленарном заседании Госдумы во вторник, 15 февраля.

Первый проект постановления, внесённый депутатами от фракции КПРФ, предусматривает немедленное направление обращения президенту. Проект, предложенный парламентариями от «Единой России», предусматривает первоначальное направление инициативы для консультаций в МИД, Минобороны и другие ответственные ведомства.

Между тем член Совфеда Алексей Пушков заявил, что в настоящее время руководство России не рассматривает перспективу политического признания ДНР и ЛНР. По его словам, будущее самопровозглашённых республик зависит от того, сможет ли Москва выйти на переговоры с Западом.