https://static.news.ru/photo/d1222bd6-58b1-11ea-b621-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президиум генерального совета «Единой России» принял решение о формировании аппарата председателя партии Дмитрия Медведева. На пост руководителя нового органа назначена Жанна Одинцова.

Об этом сообщает пресс-служба ЕР. Созданная структура будет отвечать за рабочий график председателя, его встречи с гражданами, а также займётся организацией мероприятий с его участием, в том числе и региональных. В качестве особого направления работы аппарата указано взаимодействие с правозащитным центром ЕР.

Назначенная руководителем аппарата председателя Жанна Одинцова перешла на партийную работу с должности помощника премьер-министра РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, «Единая Россия» может провести ребрендинг и объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Предполагается, что в названии партии сохранится слово «Россия».