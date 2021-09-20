Т️урчак: «Единая Россия» получает 315 мандатов в Госдуме

«Единая Россия», по предварительным данным, набирает 315 мандатов на выборах в Госдуму. Состав фракции обновится более чем на половину. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передаёт РИА Новости.

Безусловно, голосования ещё подсчитываются, но по состоянию на восемь утра по спискам ЕР набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах, — сказал Турчак.

Он также заявил, что «Единая Россия» сформирует большинство во всех региональных заксобраниях.

Конституционное большинство в Госдуме формируется при более чем 300 кандидатах от одной партии.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» занимает лидирующие позиции с 49,42% после обработки 80% протоколов. Кандидаты от этой партии лидируют на выборах в Госдуму в 194 одномандатных округах из 225.

В соответствии с результатами обработанных протоколов, КПРФ занимает второе место с 19,82 %, ЛДПР расположилась на третьей позиции с 7,55%, за ней идут партии СРЗП (7,37%) и «Новые люди» (5,38%).