https://static.news.ru/photo/2187debc-62c2-11ea-9857-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер думской фракции «Единой России» Сергей Неверов заявил, что единороссы поддержат предложение обнулить президентские сроки Владимира Путина после изменения Основного закона в апреле. Фракция обладает конституционным большинством в Госдуме и способна принять любой закон только голосами своих депутатов.

Необходимо провести консультации и с президентом, и с лидерами фракции, но такая поправка, если она сейчас будет соответственно оформлена — а я думаю, что она будет оформлена, — фракция «Единая Россия», несомненно, будет её поддерживать, — цитирует Неверова РИА Новости.

Путин отработал два президентских срока в 2000–2008 годах, а в 2012-м и 2018-м переизбирался на новые шестилетние сроки. Его полномочия истекут в 2024 году, и действующая Конституция запрещает ему вновь участвовать в выборах.

Как писал NEWS.ru, депутаты 10 марта одобрили во втором чтении несколько поправок в Основной закон. Рассмотрение в третьем чтении состоится 11 марта. Всероссийское голосование по поправкам пройдёт 22 апреля, но не возымеет юридической силы — президент лишь обещал учесть мнение граждан при подписании закона о поправках.