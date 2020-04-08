«Единая Россия» потребовала уволить замглавы Минпромторга

https://static.news.ru/photo/c91f3912-7984-11ea-8d25-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Овсянников Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Замминистра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников, в отношении которого был составлен административный протокол за мелкое хулиганство в аэропорту Ижевска, исключён из партии «Единая Россия». Действия чиновника сочли несовместимыми с этическими нормами политического движения.

Помимо этого, секретарь генерального совета партии Андрей Турчак обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии его заместителя занимаемой должности.

Поведению Овсянникова <...> нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом, — цитирует Турчака пресс-служба «Единой России».

Как писал NEWS.ru, в аэропорту Ижевска замминистра вступил в перепалку с полицейскими после просьбы показать посадочный талон при входе на аэровокзал. Овсянников отказался предъявить документы и в итоге был задержан, после чего в отношении чиновника составили протокол об административном правонарушении.