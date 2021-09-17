«Единая Россия» лидирует после обработки 20 процентов протоколов

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Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную думу после обработки 20,06% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

На данный момент «Единая Россия» набирает 42,92% голосов избирателей.

Также пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Думу, предварительно преодолевают ещё четыре партии: КПРФ (23,04%), ЛДПР (8,77%), «Справедливая Россия — За правду» (7,14%) и «Новые люди» (6,87%).

Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября.

Ранее сообщалось, что действующий председатель Госдумы Вячеслав Володин лидирует по Саратовскому одномандатному округу.