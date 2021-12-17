«Единая Россия» будет контролировать капремонт в школах

Депутаты «Единой России» с января следующего года будут контролировать проведение капремонта в школах. С этого времени в стране стартует партийный проект «Новая школа», в рамках которой парламентарии будут анализировать ход работ, помогать школам правильно составлять заявки на участие в программе капремонта, сообщается на официальном сайте партии.

Депутаты будут постоянно на связи непосредственно на территориях. Вместе с координаторами партпроекта «Новая школа» и региональными органами власти будут анализировать ход работ. По возможности за объектами будет вестись онлайн-видеонаблюдение, — пояснила координатор проекта, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

Капитальный ремонт школ партия обсудила на I Всероссийском родительском форуме, который она провела вместе с Минпросвещения. На мероприятии присутствовало порядка тысячи родителей из всех регионов страны. Министр просвещения Сергей Кравцов в рамках обсуждения сообщил, что капремонт за 2022–2023 годы нужно провести не менее чем в трёх тысячах школ.

К контролю, по мнению министра, нужно привлечь общественность. Так проект станет максимально открытым.

Программа капремонта школ была анонсирована президентом Владимиром Путиным на июньском съезде «Единой России». Она была закреплена в народной программе «ЕР». А в конце июля партия передала в Минпросвещения список из 7200 школ, которые нуждаются в капремонте.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова обеспечить полное оснащение детских садов, музыкальных и общеобразовательных школ отечественными музыкальными инструментами. По её словам, в российские детсады и профильные учебные заведения поставлены 9,5 тысячи инструментов российского производства.