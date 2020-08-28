Джуканович отказался признать проигрыш на выборах в парламент Черногории

https://static.news.ru/photo/6b6d0304-eb20-11ea-81af-fa163e074e61_660.jpg Мило Джуканович Фото: Nemanja Cabric/Xinhua/Global Look Press

Президент Черногории и лидер правящей более 30 лет Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джуканович призвал соотечественников дождаться официальных результатов прошедших парламентских выборов. Глава государства не стал признавать поражение.

Всё ещё поступают данные, тяжело сообщить окончательный результат. С традиционными партнёрами у нас сейчас 40 мандатов, борьба за большинство в парламенте продолжается, — цитирует Джукановича РИА Новости.

ЦИК Черногории сообщил о явке в 75,9%, правом голоса в стране обладают 540 тысяч человек. Партии и коалиции боролись за 81 место в однопалатной Скупщине.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правление в Черногории ДПС президента Мило Джукановича окончено спустя более чем 30 лет. Об этом заявил один из лидеров крупнейшей оппозиционной коалиции Милан Кнежевич. Коалиция «За будущее Черногории» набирает 33,1%, оппозиционное движение «Демократы» — 12,4%, партия URA — 5,3%. Общий результат оппозиции превосходит результат (34,7%) ДПС президента Джукановича.