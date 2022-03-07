Джонсон заявил, что Запад не может наладить отношения с Россией

Запад не может урегулировать отношения с Россией, как после 2014 года, когда Россия воссоединилась с Крымом, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, странам Запада сейчас необходимо задуматься о коллективной безопасности, сообщает ТАСС.

Мир, несомненно, меняется. Полагаю, что после начала военной спецоперации на Украине нам нельзя исходить из того, что возможно возвращение к статус-кво, новая нормализация, как это было после событий 2014 года, — сказал Джонсон.

Крым и Севастополь проголосовали за воссоединение с Россией на референдуме 16 марта 2014 года. Это решение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

18 марта 2014 года Республика Крым и Севастополь подписали с Россией договор, согласно которому они вошли в состав РФ в качестве двух новых субъектов — 22-й республики и третьего города федерального значения. Таким образом, число регионов увеличилось до 85. После воссоединения Крыма с Россией представители полуострова появились в Совете Федерации — по два от каждого региона, а после выборов в Госдуму в 2016 году в нижней палате парламента стали заседать и крымские депутаты.

Утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».