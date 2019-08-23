В пятницу, 23 августа, российские политики и дипломаты продолжили учить мир уму-разуму. На этот раз досталось британскому премьеру Борису Джонсону, который накануне на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил на секунду ногу на журнальный столик. Этого оказалось достаточно, чтобы в Москве британского премьера обвинили в хамстве. А вот Макрон в ответ лишь рассмеялся.

Любому, кто интересуется европейской политикой, известно, насколько «трепетно» относятся друг к другу французы и британцы. Одна лишь столетняя война, начавшаяся еще в 1337 году, до сих пор не даёт ни Парижу, ни Лондону покоя. А сколько других экшен-историй могут друг другу напомнить эти два великих европейских народа. В том числе и поэтому до сих пор за встречами лидеров Франции и Великобритании журналисты следят с повышенным интересом.

22 августа Джонсон одним движением ноги внёс свою лепту в историю франко-британских отношений. На разлетевшемся по всему миру со скоростью молнии видео показано, как он на переговорах с Макроном вдруг стукнул слегка по стоявшему между ними низкому столику рукой. Президент Франции улыбаясь стукнул по тому же столику в ответ. И тут Джонсон вдруг поднимает ногу, дотрагивается подошвой до кромки столика и сразу убирает её. При этом оба политика продолжают смеяться.

Удалась ли британскому премьеру «шутка»? Автор вышедшей в 2012 году биографической книги о Джонсоне «Просто Борис» Соня Пернелл в микроблоге заметила: «Грубо и заставляет краснеть. Представьте себе, чтобы Макрон положил на стол ногу в Букингемском дворце». А вот журналист-сатирик Майкл Дикон, напротив, на сайте Daily Telegraph уверяет читателей, что эта выходка премьера стала ответом «раскомандовавшемуся мачо Макрону».

Борис Джонсон и Эммануэль Макрон Zuma/ТАСС

В Москве не стали пытаться оправдать Джонсона. Наоборот. Председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии, экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе назвал хамством поведение британского премьера.

Непозволительно такое поведение. Надо словами выражать свои мысли, а не жестами. Человек этим и отличается, что у него имеется запас необходимых слов. А у дипломата тем более должен иметься запас определённых слов для выражения своей мысли, — цитирует РИА Новости Орджоникидзе.

Он уверен в том, что, даже если Джонсон пытался пошутить, политик (а тем более столь высокого уровня) просто не имеет права так делать.

Он (Макрон. — News.ru) сам-то этого не сделал. Вы знаете, многое зависит от того, как себя ведёт хозяин, конечно. Я знаю, что у американцев принято ноги на стол класть. Но, опять же, не во время дипломатических переговоров. Нет, конечно, такое недопустимо. А тем более для переговоров первых лиц. Это какое-то неприличное хамство просто, — подчеркнул Орджоникидзе.

Тут явно стоит напомнить, что Джонсона далеко не первый раз в Москве публично обвиняют в хамстве. К примеру, в марте 2018 года (тогда он был ещё главой британского дипведомства) в The Daily Telegraph вышла его статья, в которой дипломат увязал президентские выборы в России с происшествием в Солсбери. И тут же «получил» вдогонку от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Эта статья и другое истошное хамство, как воздух, необходимы правящей элите, ведь только что Скотланд-Ярд заявил, что следствие займёт много месяцев. Много месяцев — именно так, дословно. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам её же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ? — написала тогда Захарова.

Мария Захарова Сергей Булкин/News.ru

А что в России? Какой «запас определённых слов для выражения своей мысли» используют, к примеру, российские дипломаты? В этой связи трудно не вспомнить историю, случившуюся в августе 2015 года, когда на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром глава МИД РФ Сергей Лавров в момент перевода его речи вдруг тихо произносит: «Дебилы,..» и добавляет нецензурное слово.

В мае уже 2016 года в интервью «Комсомольской правде» сам министр прокомментировал тот инцидент.

Я не выходил из себя. Извините, ну не я один попадаю в ситуацию, когда микрофон оказывается не выключен, — заметил Лавров.

В Сети, кстати, в качестве возможных причин случившегося тогда называли нелюбовь главы МИД РФ к назойливым фотокорреспондентам и неадекватным сообщениям. Стало также известно, что на телефон министра за минуту до высказывания пришло некое СМС. До сих пор интересно, кто же мог Лаврова так сильно расстроить?