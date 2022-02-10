Джонсон: Британия нарастит военное присутствие в Чёрном и Средиземном морях

В настоящее время Европа переживает сильнейший кризис в области безопасности за десятилетия, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передаёт РИА Новости. Он отметил, что страна направит корабли и патрульные суда в Средиземное и Чёрное моря для обеспечения безопасности Альянса.

В Польше мы добавляем ещё 350 военнослужащих из 45 батальонов специального назначения, мы осуществляем воздушную охрану в Румынии, увеличиваем количество истребителей Typhoon, которые мы развёртываем с Кипра, и мы отправляем корабли в Восточное Средиземноморье и Чёрное море — OPV [патрульные суда] и типа 45 [эсминец], — сказал Джонсон.

Он добавил, что ближайшие дни станут решающими касательно ситуации на Украине.

Как заявил заместитель главы МИД Великобритании Джеймс Клеверли, текст законопроекта, позволяющего вводить новые санкции против России в случае вторжения на Украину, готов и подписан. По его словам, утверждение документа в парламенте ожидается в течение дня, передаёт ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на встрече с британской коллегой Элизабет Трасс был затронут вопрос минских договорённостей, которые «не просто не выполняются Киевом, а открыто отвергаются представителями украинского режима». Речь шла о шагах, которые Москва предпринимает для изменения ситуации и влияния на другие страны, имеющие, в свою очередь, влияние на власти Украины. Однако в целом Москва и Лондон по-разному трактуют минские договорённости. В чём именно заключаются эти различия, Лавров не уточнил.

Также Лавров рассказал, что на встрече затрагивались вопросы подходов Москвы к дальнейшей работе, прежде всего с Соединёнными Штатами, по вопросам гарантий безопасности. Министр в целом охарактеризовал переговоры как «разговор немого с глухим». Он отметил, что объяснения российской стороны относительно её позиции в данном вопросе не удовлетворили Великобританию.