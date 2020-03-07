https://static.news.ru/photo/22e5beca-6059-11ea-9480-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: council.gov.ru

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров не понял, зачем Киеву выходить из «нормандского формата» переговоров по Донбассу. Он считает, что после выхода вопрос «будет решаться более радикально».

Абсолютно непонятна причина, по которой Украина должна выходить из «нормандского формата». В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно, — сказал RT Джабаров.

Сенатор пояснил, что ему не ясно, кто мешает Киеву действовать в рамках этого формата. Джабаров считает, что это Украина не выполняет свою часть соглашений и «Зеленский жалуется сам на себя».

Как писал NEWS.ru, Киев планирует выйти из переговоров по Донбассу через год, если международные соглашения не будут реализованы и обстановка в зоне конфликта не изменится. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также выразил надежду, что может договориться с Владимиром Путиным по этому вопросу. Зеленский рассказал, что общался с ним в декабре на саммите в «нормандском формате».