Джабаров заявил, что Греция встала на сторону США и НАТО

Член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Греция поддержала санкционную политику против России, чего прежде не было. По его словам, таким образом, Афины встали в один ряд с Вашингтоном и другими странами НАТО, сообщает РИА Новости.

Греция встала в один ряд с США и другими странами НАТО. Сначала присоединилась к санкциям ЕС против России, теперь высылает наших дипломатов, чего никогда не было в наших отношениях. Вот вам и православная страна, которая всегда гордилась своей духовной близостью с русскими людьми, — подчеркнул первый заместитель главы международного комитета Совфеда.

Он напомнил, что россияне каждый год едут на средиземноморские курорты Греции, своими деньгами поддерживая её туристический бизнес. При этом Турция не присоединяется к антиросийским санкциям, и у неё тоже есть курорты на побережье Средиземноморья. По мнению члена Совфеда, в такой ситуации выглядит очевидным выбор россиян Турции для предстоящего летнего отдыха.

Ранее стало известно, что 6 апреля МИД Греции объявил о высылке 12 российских дипломатов. В Афинах заявили, что такое решение принято в соответствии с положениями Венской конвенции. О нём уже сообщили послу России.