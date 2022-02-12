Член Совфеда Джабаров: США очень хотят войны между Россией и Украиной

США и страны НАТО умышленно занимаются нагнетанием ситуации, поскольку очень хотят реализовать сценарий военного противостояния России и Украины. Их не интересует дальнейшая судьба Украины, они лишь стремятся нанести ущерб России. Такого мнения придерживается первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, передаёт ТАСС.

В качестве примера он привёл фейковую новость агентства Bloomberg о том, что война между Россией и Украиной уже началась. Она появилась несколько дней назад, а затем была снята с публикации, вследствие чего агентство принесло свои извинения.

Я думаю, что им очень хочется реализовать военный сценарий, но не в масштабе противостояния России и НАТО, а в масштабе противостояния России с Украиной. И потом им уже будет всё равно, что будет с Украиной. Им главное, чтобы была возможность изолировать Россию, ввести свои драконовские санкции и так далее, — сказал Джабаров.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден назвал союзникам по НАТО дату «вторжения» России на Украину. По его словам, это произойдёт 16 февраля, однако в ЕС его слова восприняли скептически. Согласно данным агентства Bloomberg, сославшегося на неназванных чиновников, нападение возможно на день ранее — 15 февраля.