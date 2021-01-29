Джабаров сравнил с изменой Родине призыв ФБК о санкциях

https://static.news.ru/photo/fbb06b4a-63a2-11eb-9321-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) к властям США о введении санкций в отношении ряда высокопоставленных россиян.

Это попахивает изменой Родине. Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США? — цитирует сенатора РИА Новости.

Джабаров отметил, что подобные инициативы должны жёстко пресекаться. Он подчеркнул, что должна последовать реакция со стороны ФСБ и Генпрокуратуры РФ.

С письмом о санкциях к президенту США Джо Байдену обратился исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. В число лиц, в отношении которых, по его мнению, Вашингтон должен ввести ограничения, включены 35 человек. Среди них руководители СКР, ФСБ, ЦИК, главы администраций Москвы и Санкт-Петербурга, «Газпрома», «Роснефти» и другие лица. Ашурков также намерен переслать этот список властям ЕС и Великобритании.

Ранее NEWS.ru писал, что Белый дом призвали подготовить ответ на возможные действия российских властей в отношении запланированных на 31 января акций в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Сенатор Боб Менендес предложил Госдепу и Минфину США изучить расследования Навального и на их основе определить новые цели возможного санкционного давления.