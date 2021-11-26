Джабаров: РФ заступится за Белоруссию в случае вторжения НАТО

Россия заступится за Белоруссию, если НАТО допустит нарушение территориальной целостности страны. Условием оказания помощи при этом станет прямое обращение Минска к Мосве. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Его слова приводит РИА Новости.

Россия заступится за Белоруссию в случае нарушения территориальной целостности страны со стороны НАТО, как союзник, член ОДКБ, — сказал Джабаров.

Он подчеркнул, что подобное содействие будет оказано только в том случае. если «Минск запросит помощь».

Если будет реальное вторжение, мы это не оставим без внимания, — резюмировал сенатор

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну руками поляков, прибалтов и украинцев. Для этого они используют тему миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза.

По мнению белорусского лидера, Штаты «любят воевать чужими руками». Сами же они в это время предпочитают наблюдать за происходящим со стороны, при этом поставляя участникам конфликта оружие и провоцируя падение экономики. Политик полагает, что история с мигрантами на границе ЕС преследует одну цель.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.