В Совфеде назвали фейком причастность Москвы к «гаванскому синдрому»

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает выдуманной историю с «гаванским синдромом» у американских дипломатов и возможной причастности России к этому. Об этом он рассказал «Известиям».

Это очередной фейк, чтобы опять нагнетать русофобские настроения. Всё идёт по инерции, уже запущена такая мощная антироссийская, русофобская машина, что, пока она не выработает свой ресурс, это не прекратится. Но главное, я не думаю, что она будет постоянно усиливаться, наоборот, я считаю, что она постепенно пойдёт на ослабление, — цитирует его издание.

Он добавил, что как только отношения России и США немного изменятся в лучшую сторону, появятся какие-то элементы нормализации, попытки «разобрать завалы», всё это само собой уйдёт.

Ранее в интервью Национальному общественному радио США сообщил директор ЦРУ Уильям Бёрнc заявил, что Россия может стоять за появлением «гаванского cиндрома» — необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов, однако сделать определённыe выводы невозможно из-за нехватки данных.

«Гаванский cиндром» наблюдался у дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Предположительно, люди подвергались звуковому воздействию, приведшему к долговременным поcледствиям для здоровья. Пресса периодически обвиняет в организации «акуcтических атак» Россию.