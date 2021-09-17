16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Дегтярёв лидирует на выборах губернатора Хабаровского края

18:33, 19 сентября 2021
Дегтярёв лидирует на выборах губернатора Хабаровского края Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв набрал 57,99% голосов после обработки 33,33% протоколов. Он является председателем Хабаровского регионального отделения ЛДПР. Промежуточный результат сообщил Центризбирком России, передаёт РИА Новости.

Конкуренты Дегтярёва пока что отстают. Телеведущая Марина Ким («Справедливая Россия — За правду») набрала 24,63% голосов, пенсионер Владимир Парфенов (Партия пенсионеров) — 9,89%, предприниматель Бабек Мамедов («Родина») — 3,37%.

Дегтярёв стал временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года после того, как был арестован глава региона Сергей Фургал.

Ранее член Общественного совета при комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите Михаил Дольбер оценил работу Михаила Дегтярёва на посту главы Хабаровского края. Правозащитник подтвердил управленческую компетентность временно исполняющего обязанности губернатора.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео