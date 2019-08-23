https://static.news.ru/photo/5c08d92c-c5ad-11e9-9775-fa163e074e61_660.jpg Максим Одинцов Фото: РИА Новости

Заключенные на Украине граждане России Максим Одинцов и Александр Баранов будут помилованы для обмена на украинцев, задержанных в РФ.

Об этом сообщил их адвокат Валентин Рыбин. По его словам, это формальная процедура, необходимая для выхода на свободу. Списки для обмена с России сейчас находятся в стадии корректировки.

Списки корректируются, и ежеминутно по ним идет работа. Еще точно формулы нет, — передаёт «Интерфакс» его слова.

Адвокат предположил, что несмотря на то, что на высшем уровне скорее всего уже всё уже согласовано, «на уровне исполнения пытаются включать моменты, которые являются неправильными».

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что первые результаты в вопросе обмена с Россией задержанными появятся уже в ближайшие дни.